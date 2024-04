Tensioni alla manifestazione nazionale per la Festa della Liberazione a Milano

Momenti di tensione a Milano all’arrivo della Brigata ebraica in Piazza Duomo durante il corteo nazionale per il 25 aprile, Festa della Liberazione. Un gruppo di manifestanti pro palestinesi ha insultato la comunità ebraica e quanti marciavano con loro. Alcuni manifestanti pro Palestina hanno poi tentato di sfondare transenne per raggiungere il palco da cui ha parlato, tra altri, anche lo scrittore Antonio Scurati.

