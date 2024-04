Le testimonianze dei passeggeri e i rilevi degli investigatori

Sono decine i feriti a seguito dell’impatto di una nave passeggeri, proveniente da Capri, contro il molo Beverello a Napoli, durante le manovre di attracco. “Lo spavento è stato forte”, racconta una donna che era a bordo. “Sono sotto choc”, le parole di un’altra signora, leggermente contusa. I numeri ufficiali, trasmessi dalla Asl e in costante aggiornamento, parlano di numerose contusioni, traumi maxillofacciali e sospette fratture, mentre altre persone, che stanno raggiungendo gli ospedali napoletani con mezzi propri, sono in fase di valutazione. Al porto gli investigatori hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dei fatti.

