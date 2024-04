Foto di archivio

Una donna è in gravi condizioni, ricoverata in codice rosso all'Ospedale del mare

La nave ‘Isola di Procida’, proveniente da Capri, ha urtato contro una banchina al Molo Beverello, a Napoli, in fase di ormeggio. Il bilancio provvisorio è di 30 feriti, trasportati in diverse strutture mediche (Cardarelli, San Paolo, Ospedale del mare, Cto, Fatebenefratelli, Ospedale dei pellegrini). Una donna è ingravi condizioni, in codice rosso all’Ospedale del mare.

La Capitaneria di Porto, intervenuta sul posto, sta svolgendo gli accertamenti per comprendere l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni a bordo del traghetto c’erano 163 passeggeri pronti a scendere, alcuni già in cima alle scale quando l’imbarcazione è andata a sbattere contro la banchina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata