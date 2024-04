Lo ha fatto sapere l'azienda sui social e sul proprio sito. I disagi sono iniziati nella giornata del 18 aprile

Attacco hacker ai sistemi informatici di Synlab Italia, centro diagnostico che con le sue piattaforme è presente in diverse regioni italiane. L’annuncio è stato dato dall’azienda stessa sui social e sul proprio sito.

“Synlab informa tutti i pazienti e i clienti di aver subito un attacco hacker ai propri sistemi informatici su tutto il territorio nazionale. In via precauzionale, appena identificato l’attacco e secondo le procedure aziendali di sicurezza informatica, tutti i sistemi informatici aziendali in Italia sono stati immediatamente disattivati”. I disagi, secondo quanto ricostruito, sono iniziati nella giornata del 18 aprile quando erano state riscontrate anomalie e “problemi tecnici che stanno causando l’interruzione temporanea dell’accesso ai sistemi informatici e telefonici e ai servizi collegati.Il nostro team è al lavoro per ripristinare il più velocemente possibile la situazione”. Per fronteggiare l’attacco hacker, “l’azienda ha istituito una task force, costituita da professionisti interni ed esterni, ed è al lavoro per mitigare gli impatti e ripristinare quanto prima i propri sistemi, in collaborazione con le autorità competenti”. Restano sospese, fino a nuova comunicazione, “tutte le attività presso i punti prelievo, i medical center e i laboratori in Italia, incluso il download e il ritiro dei referti”. Synlab evidenzia, inoltre, che “non è in grado attualmente di stabilire quando l’operatività potrà essere ripristinata”.

