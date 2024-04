A parlare dell'iniziativa è Antonella Soldo dell'Associazione Meglio Legale

Antonella Soldo coordinatrice dell’Associazione Meglio Legale ha spedito una lettera contenente un seme di cannabis a 20 tra parlamentari, senatori ed esponenti di governo come simbolo della proposta di legge d’iniziativa popolare per legalizzare la coltivazione: “Se la coltiviamo la piantiamo con le mafie”, il messaggio di Soldo.Tra i destinatari anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. “A volte le cose viste da vicino sono meno spaventose: non possiamo credere che questo Governo ce l’abbia più con questo seme che con le mafie”, ha detto la coordinatrice di Meglio Legale. Il seme spedito è accompagnato da un invito a partecipare, il prossimo 20 aprile, Giornata internazionale della cannabis, a Roma all’evento “Un giorno legale”.

