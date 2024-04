"Sono convinto dell'innocenza di Rosa e Olindo", ha aggiunto l'uomo, che perse la moglie e il figlio di due anni

“L’importante è che arrestino i veri colpevoli e che salti fuori la verità“. Lo ha dichiarato Azouz Marzouk al suo arrivo a Brescia per l’udienza di revisione per Olindo Romano e Rosa Bazzi. “Conduco questa battaglia per tutti. Non so se ho avuto nemici in questi anni, posso dire che ho vissuto la mia vita come la sto vivendo adesso: tranquillo e in pace con tutti”, ha proseguito Marzouk, che nella che nella strage di Erba perse la moglie e il figlio di due anni. “Sono convinto dell’innocenza di Rosa e Olindo perché ho letto le carte, ho visto il percorso di questi anni, le cose che sono state fatte, che confermano che c’è qualcosa che non va. Tantissime cose non tornano”, ha concluso Marzouk.

