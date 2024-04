Un post su X dell'esponente di Fratelli d'Italia ha scatenato le polemiche

Il malore accusato dal calciatore della Roma Evan Ndicka, in seguito al quale è stata sospesa la partita di Serie A tra l’Udinese e la squadra di De Rossi, ha portato a un botta e risposta tra il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan e il noto medico Roberto Burioni.

Malan, in un tweet, ha parlato di “episodi troppo frequenti” e di necessità di “fare chiarezza sulle dimensioni numeriche e sulle cause“. Parole che hanno causato la risposta piccata di Burioni, sempre su X, per cui Malan “prosegue nella sua irresponsabile opera di disinformazione pericolosa per la salute pubblica e per il paese”. Burioni ha poi tirato in causa la premier Meloni: per il virologo “non può tollerare un simile comportamento”.

Forte dibattito anche sotto il post di Malan, con diversi utenti che hanno condiviso le parole di Malan dando spazio ai cavalli di battaglia delle teorie ‘no vax‘ ma anche attacchi verso il senatore, accusato da molti di esprimere un atteggiamento anti-scientifico. Tra i commenti anche quello di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe: “Mi scusi Onorevole, ma la Sua continua attività di disinformazione scientifica è finalizzata a raccattare voti da no vax? O crede veramente a quello che scrive?”.

Il senatore @LucioMalan prosegue nella sua irresponsabile opera di disinformazione pericolosa per la salute pubblica e per il paese. Il Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni non può tollerare un simile comportamento. Non è questione di destra o di sinistra, è salute pubblica. https://t.co/YBXgA2XrHx — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) April 14, 2024

