Le cause sarebbero dovute a una probabile perdita di gpl da una bombola collegata a una stufa

Esplosione a Laconi, nell’Oristanese. E’ successo questa mattina poco dopo le 7.30 in un’abitazione di due piani nel centro storico del paese. Le cause sarebbero dovute a una probabile perdita di gpl da una bombola collegata a una stufa. La forte deflagrazione ha provocato il crollo di tutti i muri divisori di entrambi i piani. Coinvolte due persone di cui un disabile, estratti dalle macerie ancora vivi e trasferiti con l’elisoccorso del 118 all’ ospedale di Sassari.

Sul posto operano due squadre di vigili del fuoco dei comandi di Oristano e Nuoro coordinati dal Funzionario di guardia, presenti per i rilievi di legge i carabinieri di Isili. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dello stabile coinvolto e le abitazioni vicine per le verifiche strutturali.

