L'udienza a porte chiuse. Il legale di Impagnatiello: "Mi aspetto un'udienza tosta"

Si aprono le porte della Corte d’assise di Milano per la nuova udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello. Il 30enne imputato per l’omicidio di Giulia Tramontano e del bimbo che aveva in grembo da sette mesi, Thiago. Il tribunale ha disposto che si proceda “a porte chiuse” per la “visione delle immagini del cadavere” e le testimonianze “sull’autopsia del corpo di Giulia Tramontano”. L’ordinanza letta in aula dalla presidente Antonella Bertoja ha accolto l’istanza della difesa della famiglia Tramontano, avvocato Giovanni Cacciapuoti, vista la presenza in aula di diverse decine di studenti del liceo milanese Beccaria accompagnati da un docente, che hanno scelto di venire a presenziare all’udienza in cui saranno sentiti tutti i medici legali che hanno partecipato agli esami e l’autopsia sul cadavere della 29enne. La Corte ha fatto uscire anche i giornalisti.

Medici legali: “Nessun segno difesa, forse colpita alle spalle”

Sul corpo di Giulia Tramontano “non abbiamo riscontrato lesioni da difesa” e “l’impressione” è che la 29enne sia stata colpita “alle spalle”. Lo hanno detto nell’aula della Corte d’assise di Milano i dottori Nicola Galante e Andrea Gentilomo, due dei medici legali che hanno svolto l’autopsia sul cadavere dell’agente immobiliare campana.

Galante è il medico legale che la notte fra il 31 maggio e l’1 giugno 2023 effettuò il sopralluogo a Senago nel luogo del ritrovamento del cadavere, coperto da buste di plastica, trovato in un’intercapedine non lontano dalla casa dei due fidanzati in via Novella. Tramontano, incinta al settimo mese, sarebbe morta per “anemia emorragica” e “lesioni vascolari cervico-toraciche” causate da “37 lesioni prodotte da azione punta-taglio” di quella che è “sicuramente un’arma bianca” ritenuta “compatibile” con due coltelli da cucina sequestrati a Impagnatiello, ha spiegato il medico. Le coltellate sono state sferrate a “destra e sinistra” sia “posteriormente che anteriormente” in varie parti del corpo. È impossibile “dire con certezza quale sia stata la prima” e quindi capire se l’ex barman abbia aggredito alle spalle la compagna ignara, mentre per il collega Gentilomo il “quadro complessivo” fa pensare un’aggressione da dietro “perché è una posizione che permette di raggiungere” tutte le parti del corpo “che sono state colpite” anche se “è difficile dirlo con certezza”.

Di certo “nessuna ferita è presente sugli avambracci”, se non alcuni segni “prodotti dopo la morte”, al contrario di quanto raccontato dal 30enne, imputato di omicidio volontario pluriaggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza involontaria, nei primi interrogatori, quando ha dichiarato che Tramontano avrebbe cominciato a “tagliarsi” durante una lite. La data della morte risale ad “almeno 48 ore” prima del ritrovamento e fino a “cinque giorni” prima, ha spiegato Galante. Per i consulenti della Procura di Milano è stato difficile essere più precisi perché “il cadavere è stato incendiato” impedendo di datare con certezza il decesso con la metodologia che prevede la misurazione della temperatura. La “morte del feto” è stata “successiva alla morte della madre” e causata da “insufficienza vascolare provocata dall’emorragia interna”, ha concluso il chirurgo e medico legale dell’Università degli Studi di Milano.

Legale Impagnatiello: “Mi aspetto un’udienza tosta”

“Oggi sentiamo i consulenti tecnici e vediamo cosa hanno da dirci. Il materiale che faranno vedere lo abbiamo già visionato e l’impressione che ci ha fatto è veramente tosta. Abbiamo chiamato a testimoniare uno psicologo e uno psichiatra e il perché lo capirete nel corso del dibattimento. Oggi è veramente tosta“. Così l’avvocato Giulia Gerardini, legale di Alessandro Impagnatiello, poco prima di entrare in udienza.

Legale Tramontano: “Udienza determinante su premeditazione e crudeltà”

“Oggi è prevista l’escursione del professor Gentilomo e degli altri medici che hanno svolto le indagini tossicologiche e necroscopiche sui resti mortali di Giulia, quindi l’odierna udienza sarà determinante per verificare il riscontro rispetto a tutte quelle che sono le contestazioni del capo di imputazione e per quanto concerne la somministrazione del veleno”, ha affermato l’avvocato Giovanni Cacciapuoti, legale della famiglia Tramontano. “Oggi non saranno presenti i familiari perché è una cosa che li tocca in una maniera che è facile da immaginare. La testimonianza con ogni probabilità sarà accompagnata anche con delle slide, insomma è stata più opportuna la scelta condivisa anche con la difesa di non presenziare”, ha proseguito il legale: “E’ un’udienza determinante ai fini del riscontro di una serie di elementi che non sono soltanto quelli della premeditazione ma anche della crudeltà”, ha concluso.

Padre Giulia Tramontano: “Chiediamo giustizia per lei e per Thiago”

“Nulla ci restituirà Giulia, abbiamo gridato a voce alta, lo faremo ancora affinché sia fatta giustizia per lei e Thiago”. Lo scrive sui social Franco Tramontano, il padre di Giulia Tramontano.

