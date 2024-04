L'intervento in elicottero dei vigili del fuoco a Capo Noli

Equipaggio dell’elicottero Drago VF152 in azione a picco sul mare per soccorrere due rocciatori bloccati in parete. Nelle spettacolari immagini, registrate con l’action – cam degli elisoccorritori, l’intervento effettuato martedì pomeriggio dai vigili del fuoco a Capo Noli, in provincia di Savona.

