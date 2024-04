Intesa tra ministeri Interno e Sport con Comune e Regione

È stato firmato al Viminale il protocollo d’intesa per l’avvio di un progetto pilota nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. Una intesa istituzionale firmata con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “È un progetto di riqualificazione e allo stesso tempo di rigenerazione urbana che mette lo sport al centro dell’attenzione, non solo per i giovani”, ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi, che a Tor Bella Monaca costruirà un playground. “Questo consentirà allo sport di svolgere la sua funzione di aggregazione e di contributo al superamento del disagio sociale”, ha aggiunto Abodi.

