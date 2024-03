Andrea Saltini è stato aggredito nella chiesa di Sant’Ignazio da un uomo che voleva vandalizzare il suo quadro. Non ha riportato ferite gravi

L’artista Andrea Saltini, al centro delle polemiche per una sua opera da alcuni considerata blasfema, è stato “ferito accidentalmente” da un uomo. Quest’ultimo è entrato nella chiesa di Sant’Ignazio, a Carpi, nel Modenese, con l’intento di vandalizzare il suo quadro.

Armato di coltello e spray nero, ha sfregiato il dipinto e, quando il 49enne è intervenuto in difesa del suo quadro, tentando di scappare lo ha “graffiato” con il coltello. Saltini non ha riportato lesioni gravi, tant’è che subito dopo si è presentato negli uffici del commissariato per presentare denuncia.

