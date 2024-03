Roberta Bertacchi da Instagram

Davide Falcone, 34 anni, si professa innocente. È in carcere per droga dal 7 marzo scorso

È indagato per istigazione al suicidio Davide Falcone, il fidanzato 34enne di Roberta Bertacchi, la 26enne originaria di Ruffano (Lecce), trovata impiccata nella sua abitazione a Casarano (Lecce), il 6 gennaio scorso, con una sciarpa della squadra di calcio locale. Lo confermano a LaPresse fonti investigative. L’inchiesta è coordinata dalla pm Simona Petrolo. Falcone, 34 anni, tifoso del Casarano calcio, è in carcere dal 7 marzo scorso in seguito a un blitz antidroga. Si professa innocente.

