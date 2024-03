La preside dell'Istituto durante un evento: "Prendete quel ragazzo e portatelo in classe"

La madre del ragazzino autistico di 11 anni allontanato dalla preside durante un evento sul bullismo nella sua scuola di Afragola (Napoli) ha presentato una querela alla Procura di Napoli Nord.

Nell’esposto la donna, difesa dall’avvocato Sergio Pisani, ricostruisce quanto accaduto il 7 febbraio scorso all’Istituto Europa Unita del Rione Salicelle di Afragola: il bambino, scrive la madre, “mentre emetteva dei versi tipici della sua particolare condizione, è stato notato dalla preside evidentemente infastidita da quei suoni, la quale, anziché adottare un approccio inclusivo e sensibile, come avvicinarsi a lui con gentilezza e cercare di capire le sue esigenze, parlargli in modo chiaro e rassicurante o semplicemente assicurarsi che l’insegnante di sostegno o un altro educatore qualificato fosse presente al suo fianco per fornirgli supporto personalizzato, o ancora sfruttare l’occasione per educare gli altri studenti sull’autismo e sulla diversità, promuovendo un ambiente di accettazione e comprensione, ha puntato il dito contro mio figlio esclamando avanti a tutti ‘eccolo là’ e rivolgendosi alla sua insegnante di sostegno ha esclamato ‘prof per piacere prendete quel ragazzo e portatelo in classe’, gesto che ha gelato tutti i presenti e che è stato registrato in un video di cui si chiede l’acquisizione”. Non appena il bimbo esce dall’aula, si legge ancora, “la preside, ha poi pronunciato la parola ‘ok’, a voler sottolineare che il ‘problema’ era stato risolto, riprendendo come se nulla fosse accaduto il suo discorso ai ragazzi”. Nell’esposto si ipotizza il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata