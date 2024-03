La giornata per immagini

Oltre 100mila persone a Roma per il 21 marzo in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie organizzata, come ogni anno, da Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie. Dal palco ha parlato don Luigi Ciotti, che in manifestazione ha anche espresso il suo sostegno al sindaco di Bari Antonio Decaro. Tra le immagini più iconiche, l’abbraccio Elly Schlein-Giuseppe Conte e quello della leader dem proprio con Decaro. La giornata per immagini.

