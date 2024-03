Lo ha detto il presidente di Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie

L’impegno di governo e istituzioni contro le mafie? “Forse si potrebbe fare molto di più altrimenti come mai dopo quasi 170 noi continuiamo a parlare di mafia? Nonostante l’impegno, la generosità e anche il sacrificio di magistrati, forze di polizia e gli uomini e donne di alcune istituzioni”. Così Don Luigi Ciotti a margine della conferenza stampa in occasione della XXIX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera all’interno della Basilica Santa Maria in Trastevere, a Roma. All’interno l’assemblea dei familiari, circa 700 persone. Il parroco antimafia poi continua: “La malerba non basta tagliarla in superficie, bisogna estirpare il male alla radice. E questo vuol dire una grande sfida culturale, educativa. Vuol dire politica e sociale”.

