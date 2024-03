Franco Cutolo: "La morte di mio figlio serva a far cambiare le cose"

Presso il Tribunale dei minori di Napoli il processo per l’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso a colpi d’arma da fuoco per futili motivi da un 17enne lo scorso 31 agosto 2023 in piazza Municipio. Gli amici e i genitori di Giogiò all’ingresso del Tribunale attendono la sentenza. “Chiediamo una sentenza esemplare e giusta. Le Istituzioni devono dare un segnale chiaro”, ha dichiarato il papà di Giogiò, Franco Cutolo, ai microfoni di LaPresse. “Nulla mi farà avere Giovambattista indietro, perlomeno la morte di mio figlio serva a far cambiare le cose”, ha aggiunto il padre della vittima.

