Una telefonata è arrivata martedì mattina al centralino del ministero della Cultura per avvertire della presenza di un ordigno. L’impiegata che ha raccolto la telefonata ha spiegato che una voce di uomo adulto le ha detto: “uscite tutti, chiamate gli artificieri”. A quel punto è scattato il piano di sicurezza. In quel momento, nella sala Spadolini, era in corso “Verso il primo codice dello spettacolo”, un’iniziativa coordinata dal sottosegretario Gianmarco Mazzi. “Mi ha fatto paura”, ha aggiunto la donna. A quel punto tutte le persone presenti nell’edificio di via del Collegio Romano sono state fatte evacuare, mentre Polizia e Carabinieri hanno provveduto a isolare la zona fino a piazza San Macuto.

