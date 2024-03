Il militare ripreso è lo stesso già coinvolto in un episodio analogo pochi giorni fa

Spunta un altro video di un pestaggio da parte di un carabiniere a Modena nel quale un uomo, prima di entrare nell’auto di servizio, dopo essere stato fermato, viene colpito con uno schiaffo al lato sinistro del volto da un militare. Le immagini sono state diffuse da ‘Welcome to Favelas‘. A compiere il gesto è ancora uno dei carabinieri ripresi in un altro filmato, diffuso nei giorni scorsi dallo stesso profilo social, che mostrava il pestaggio di un uomo durante l’arresto, sempre a Modena. Il materiale multimediale “era stato acquisito dai Carabinieri di Modena e trasmesso alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza”. “Sono state immediatamente disposte e sono già in corso verifiche interne per accertare se i superiori dei militari coinvolti abbiano svolto le previste attività di controllo e di istruzione sugli specifici temi nei confronti del personale dipendente”, fa sapere in una nota il Comando generale dei carabinieri.

