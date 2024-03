Tre le persone ferite

Esplosione a Sessa Aurunca, nel Casertano: un’abitazione in un’azienda casearia è esplosa ma non ci sarebbero vittime. Sul posto i vigili del fuoco.

#Caserta, dalle 7:20 #vigilidelfuoco impegnati a Sessa Aurunca per l’esplosione in un’abitazione all’interno di un’azienda casearia, tre persone ferite: fiamme spente, squadre al lavoro per la messa in sicurezza dell’area [#18marzo 9:45] pic.twitter.com/3sik1ePcjG

