E' successo a a Policoro, l'uomo era un carabiniere in pensione

Un uomo di 66 anni, carabiniere in pensione, è morto questa mattina a Policoro, in provincia di Matera. E’ successo a causa di un incidente con la motozappa in un fondo di sua proprietà. Le gambe sarebbero rimaste incastrate nel macchinario e nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 giunti in elicottero non c’è stato nulla da fare.

