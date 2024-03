I corpi di una giovane coppia rinvenuti in un'auto parcheggiata in un box, forse uccisi da esalazioni auto

I carabinieri di Napoli della stazione di Secondigliano sono intervenuti pochi minuti fa per il ritrovamento di due cadaveri, di cui sono ancora ignare le cause della morte. I corpi sarebbero stati trovati in una traversa di via Fosso del Lupo. I militari sono sul posto. In corso le indagini.

Sono di un ragazzo di 20 anni e di una ragazza di 21 i cadaveri trovati a Napoli Secondigliano in un’auto parcheggiata in un box. L’ipotesi più probabile su cui indagano della locale stazione è che siano morti a causa delle esalazioni dell’auto da monossido di carbonio. A trovarli privi di sensi questa mattina è stato il padre di lui, proprietario del box, e avrebbe trovato il motore ancora acceso.

