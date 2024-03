Foto da Facebook

La professoressa di filosofia era stata attaccata per alcuni commenti sulla morte dell'ex Br

“Intimidazione squadrista di militanti di Forza Italia Giovani, esterni all’università, durante il mio corso di Filosofia su Walter Benjamin alla Sapienza. È la seconda volta che le lezioni vengono interrotte. Non mi viene consentito di svolgere il mio insegnamento, così come viene violato il diritto degli studenti. Non una pagliacciata, ma una violenta azione di squadrismo”. Lo denuncia sui social Donatella Di Cesare, ordinaria di filosofia teoretica della Sapienza, che nelle scorse settimane a commento della morte dell’ex brigatista Barbara Balzerani ha rivendicato sui social ‘la tua rivoluzione è stata anche la mia’, scatenando la polemica. Nel post la professoressa ha pubblicato anche delle foto e un video in cui si vedono alcuni giovani con in mando uno striscione ‘Forza Italia giovani ricorda’ e le foti di alcune delle vittime delle Br.

