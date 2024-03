Foto di archivio

L'incidente in via Craffonara poco dopo le 9: inutili i tentativi di rianimare la vittima

Una donna di 74 anni è morta dopo essere stata investita da un mezzo pesante a Rovereto, in Trentino. L’incidente è successo in via Craffonara poco dopo le 9. Immediato l’allarme con arrivo sul posto dei soccorsi e dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. A nulla sono serviti i tentativi di rianimare la donna. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata