La vittima salvata da un carabiniere che evita il linciaggio dell'uomo

Ha tentato di investire una donna con un’auto che è caduta a terra, illesa, poi è sceso dalla vettura e si è scagliato contro di lei picchiandola. È accaduto a Novi Ligure in provincia di Alessandria. Sulla scena è intervenuto un carabiniere in pensione che passava sul luogo e che ha salvato la vittima dell’aggressione. Sulla scena si è formato un capannello e quando i testimoni hanno capito che l’uomo aveva intenzionalmente tentato di fare del male alla donna hanno cercato di picchiare l’aggressore, protetto dal militare in pensione, fino all’arrivo dei carabinieri che hanno arrestato il responsabile con l’accusa di tentato omicidio. La donna viene accompagnata in ospedale: è sconvolta ma salva.

