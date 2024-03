Confermati 9 mesi, con pena sospesa, e 28.148 euro di risarcimento danni, più le spese processuali

Il tribunale dello Stato pontificio ha confermato in appello la condanna nei confronti dei due attivisti di ‘Ultima Generazione’ – Ester Goffi e Guido Viero – che nel 2022 si incollarono alla statua del Laocoonte all’interno dei musei Vaticani. Confermati 9 mesi, con pena sospesa, e 28.148 euro di risarcimento danni, più le spese processuali. “In nome di Sua Santità Papa Francesco” il tribunale “rigetta l’appello” presentato dagli imputati “avverso la sentenza del 12 giugno, che conferma in ogni sua parte”.

Attivisti clima condannati: “Vera violenza è restare indifferenti”

“Io e Guido abbiamo fatto questa azione spinte da amore e cura, assolutamente senza violenza. Che cos’è la violenza? È rimanere indifferenti di fronte allo sfacelo, o è cercare una via per portare l’attenzione affinché il disastro venga arginato? Non abbiamo mai avuto intenzione di causare un danno, ma di lanciare un grido di allarme”. Così Ester Goffi che, insieme a Guido Viero oggi si è vista confermare la condanna, inflitta dal Tribunale di prima istanza del Vaticano il 12 giugno del 2023 a 9 mesi di reclusione con pena sospesa, 1500 euro di multa, 2000 euro di spese di cancelleria, al pagamento di un risarcimento di 28.000 euro. I due attivisti di ‘Ultima Generazione’ l’estate del 2022 si erano incollati al basamento del Laooconte ai Musei Vaticani “per sensibilizzare sulla crisi climatica in atto”. Durante l’udienza sono state ascoltate nuovamente sia la parte civile, che la difesa. All’esterno in Piazza Risorgimento si è tenuto un presidio di solidarietà.

