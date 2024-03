Blitz dei manifestanti durante il corteo nel capoluogo lombardo

Un bidone di vernice rossa è stato lanciato all’ingresso del locale Starbucks di largo Cordusio a Milano. Alcuni manifestanti del corteo per l’8 marzo, hanno acceso fumogeni mentre una voce al megafono spiegava che l’azione era per protestare contro l’appoggio della catena americana alla guerra in corso a Gaza. Poco più avanti, all’angolo con Piazza Duomo, sono state prese di mira le vetrine del negozio Zara con cartelli “Zara complici del genocidio”.

