Blitz di alcuni manifestanti durante il corteo degli studenti

Blitz di alcuni manifestanti durante il corteo degli studenti a Milano per l‘8 marzo. Alcuni di loro, incappucciati, si sono staccati e con la vernice rosa hanno scritto “Vivas y Libres” sulla strada davanti alla sede di Assolombarda. Esposto anche uno striscione con la scritta “Basta fabbricare morte”. Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale della donna. Manifestazioni, eventi, flash mob, spettacoli, conferenze, mostre e scioperi sono previsti in tutta Italia per ricordare le conquiste raggiunte in campo sociale, economico e politico e per ribadire l’importanza della lotta verso una completa parità di diritti e opportunità.

