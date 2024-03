Circa 200 gli studenti in mobilitazione, l'8 marzo saranno in corteo

Giovedì pomeriggio, circa 200 studenti hanno occupato due aule al piano terra dell’Università Statale di Milano. Hanno indetto un corteo di protesta per il pomeriggio di venerdì da via Festa del Perdono, dove ha sede l’ateneo, perché “non potevamo più accettare di permettere che ancora una volta il sapere universitario fosse usato come metodo riproduttivo di una società ingiusta e disfunzionale, dove gli studenti svolgono unicamente il ruolo di parti da adattare alla catena di montaggio”. Si uniranno a Non una di meno per lo sciopero già in programma per l’8 marzo.

