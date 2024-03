Il 21 marzo l'incidente probatorio

In attesa dell’incidente probatorio, disposto dalla procura di Roma, per il 21 marzo sale a quattro il numero dei medici indagati per la morte del giornalista Andrea Purgatori, deceduto a Roma il 19 luglio del 2023. L’iscrizione al registro degli indagati di altri due medici è stata effettuata dopo che l’autopsia svelò l’assenza di metastasi nel cervello. La presunta diagnosi errata, secondo i pm che indagano potrebbe aver indotto, i due medici della clinica dov’è era stato ricoverato il giornalista a sottoporlo a cure sbagliate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata