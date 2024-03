Il conduttore: "Tentare di scoprire verità dovere dei giornalisti"

“È normale dare solidarietà a chi vive situazioni molto simili”. Lo ha dichiarato Pietro Orlandi, che ha voluto portare la sua solidarietà alla figlia di David Rossi, Carolina, durante la manifestazione che ha organizzato in piazza Santi e Apostoli a 11 anni dalla scomparsa del padre, ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. “Verità e giustizia ci sono state negate non per incapacità di chi doveva garantirle, ma per volontà”, ha sottolineato Orlandi, rimarcando cosa accomuna il caso di Rossi con quello di sua sorella. “Io aspetto solo di essere ascoltato”, ha quindi affermato Orlandi in merito alla commissione d’inchiesta per la sorella, perché “ci sono dei punti veramente importanti che potrebbero permetterci realmente di fare dei passi avanti”, nonostante finora “non abbiano fatto nulla”. Presente anche Massimo Giletti, che si è così espresso sulla questione Rossi: “Mantenere in vita l’idea di tentare di scoprire la verità credo sia un dovere di tutti noi giornalisti”. Giletti ha poi aggiunto: “La verità è l’unico obiettivo che abbiamo e spero lo abbiano tutti, tutti”.

