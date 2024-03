Manifestazione a Roma per ricordare il dirigente di Mps

“Le sensazioni sono di grande sconforto. È impensabile che in questo paese serva una famiglia che si batta per 11 anni, esponendosi a un trauma, per ottenere giustizia, che è un diritto”. Lo ha dichiarato Carolina Orlandi, figliastra di David Rossi, il responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena che il 6 marzo 2013 veniva trovato senza vita in circostanza ancora da chiarire. A undici anni dalla scomparsa la figlia ha quindi organizzato una manifestazione a Roma, in Piazza Santi Apostoli, preceduta da un passaggio a Montecitorio, di fronte la Camera dei Deputati, dove in compagnia di Massimo Giletti e dell’avvocato Carmelo Miceli ha esposto le foto del cadavere di David. “Noi da anni sosteniamo che le ferite nella parte anteriore del corpo di David non siano compatibili con la caduta. Noi grazie alla commissione d’inchiesta sappiamo che David è stato picchiato dentro la banca, poco prima di cadere”, ha spiegato la Orlandi, ricordando il lavoro della prima commissione d’inchiesta parlamentare che si è poi dovuta sciogliere a causa della caduta del governo precedente. Ieri si è quindi insediata la seconda, che continuerà il lavoro svolto finora, che ha messo in evidenza molte incongruenze relative ai minuti precedenti la morte di Rossi. Al termine dell’intervento, la figlia si è sdraiata a terra per diversi minuti, a simboleggiare il tempo passato da Rossi agonizzante dopo la caduta senza che nessuno sia intervenuto in suo soccorso.

