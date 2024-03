Antonino La Lumia: "Interveniamo quando vediamo anomalie o criticità"

“Come Ordine degli Avvocati abbiamo preso posizione insieme alla Camera Penale sul tema del processo Pifferi, perché siamo chiamati a garantire e rappresentare ai cittadini che esiste una cultura del giusto processo, della parità delle parti”. Lo ha dichiarato Antonino La Lumia, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, commentando l’astensione dei penalisti milanesi in concomitanza con l’udienza del processo ad Alessia Pifferi e in solidarietà alla legale Alessia Pontenani, indagata dalla procura per falso ideologico. “È suonato per noi un campanello d’allarme, oggi abbiamo voluto fortemente esserci e garantire che il diritto di difesa sia sempre al centro del processo”, ha aggiunto La Lumia. “Quando vediamo anomalie o criticità che possano alterare questo processo siamo chiamati a intervenire. Questo perché i processi si fanno nelle aule e non fuori. Siamo pronti a vigilare ovviamente anche sui nostri colleghi. La deontologia va rispettata a 360 gradi”, ha concluso La Lumia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata