Oggi a Brescia l'udienza sulla richiesta di revisione del processo

“La soddisfazione è che la casa di Erba non era un luogo di spaccio, come hanno sempre fatto credere”. Lo ha detto Azouz Marzouk, uscendo dal palazzo di giustizia di Brescia, in occasione dell’udienza sulla richiesta di revisione del processo sulla strage di Erba, nella quale furono uccisi sua moglie Raffaella Castagna e il loro bimbo di 2 anni, Youssef Marzouk. Per la strage sono stati condannati in via definitiva all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi, loro vicini di casa.

“Lo ha detto anche il procuratore generale di Brescia che in quello che è accaduto non c’entra niente il mondo dello spaccio – ha affermato – L’importante è fare chiarezza e avere giustizia, che finora non è stata fatta”. Ai cronisti che gli hanno chiesto che effetto abbiano avuto su di lui le immagini della casa dell’eccidio mostrate in aula, Marzouk ha risposto: “Le ho sul telefono quelle foto, non è cambiato niente”.

