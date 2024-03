Massimo Campa è intervenuto in aula a Brescia all'udienza sulla revisione del processo a carico di Olindo e Rosa

“Olindo e Rosa sono colpevoli, si ponga fine a questa vergogna”. Lo ha detto l’avvocato Massimo Campa, legale di Pietro e Giuseppe Castagna, intervenuto in aula a Brescia per l’udienza sulla richiesta di revisione del processo a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva nel 2011 per la strage in cui morirono Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk di appena due anni, la madre della donna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. “A me è toccato di vedere le foto del piccolo Youssef. Non può essere stata la criminalità organizzata. L’unica ragione per cui è stato colpito era l’odio nei suoi confronti”, ha aggiunto.

