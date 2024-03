"C'è la volontà di analizzare tutto con precisione e approfondimenti", ha sottolineato il legale

“Una requisitoria molto puntuale” da parte della procura generale, in occasione della prima udienza di richiesta di revisione del processo sulla strage di Erba in corso a Brescia. “In linea di massima, la procura generale” intende “respingere la richiesta di revisione”, ma vi è la “volontà di analizzare tutto con precisione e approfondimenti“, sull’ammissibilità o inammissibilità delle prove. Lo ha detto Luca D’Auria, avvocato di Azouz Marzouk, nella pausa dell’udienza per la richiesta di revisione del processo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata