Oggi l'udienza per la revisione del processo sui fatti del dicembre 2006

Nessun errore nella repertazione fatta dai carabinieri di Como sulla traccia ematica trovata sull’auto Seat Arosa di Olindo Romano e attribuita a Valeria Cherubini, una delle vittime della strage del dicembre 2006. È quanto ha sostenuto, durante la sua requisitoria, il Pg di Brescia, Guido Rispoli. La traccia è stata messa in evidenza dalla difesa di Rosa Bazzi e Olindo Romano, oltre che dal Pg Cuno Tarfusser, che in sede di richiesta di revisione del processo, sostengono non ci sia certezza che appartenga a una delle vittime.

