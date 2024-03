Il 40enne Larby Ouarby è stato aggredito da due ragazzi di 18 e 17 anni

Larby Ouarby, il cittadino marocchino di 40 anni, accoltellato da due ragazzi di 18 e 17 anni durante il furto di un bar ad Anzio, secondo quanto apprende LaPresse, è morto assiderato dopo essere scappato da una clinica di Anzio dove era stato ricoverato per la riabilitazione, dopo un mese di coma, in cui era accaduto dopo il ferimento. Per il tentato omicidio sono stati arrestati ieri dalla polizia del commissariato di Anzio, Francesco Di Serio, di 18 anni e un ragazzo di 17 anni, considerati i presunti aggressori che lo ridussero in fin di vita mentre stava rubando in alcune attività commerciali.

