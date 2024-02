Nello stabile erano in corso lavori di ristrutturazione

Una 70enne è morta a Roma, in zona Laurentina, travolta dal cedimento del tetto del suo balcone durante lavori di ristrutturazione dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno trovato il corpo della donna. In corso gli accertamenti per capire quanto accaduto.

