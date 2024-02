Le condizioni dell'imprenditore 81enne si sarebbero aggravate tra lunedì e martedì

Il produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori, 81 anni, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Il ricovero nella struttura ospedaliera viene confermato a LaPresse da fonti sanitarie. L’annuncio, invece, è stato fatto dal press agent Angelo Perrone, in diretta a Storie Italiane in onda su Rai 1.”Nella notte tra lunedì e martedì ha avuto una crisi respiratoria che ha richiesto il ricovero e il trasferimento di reparto ed è stato portato in terapia intensiva – ha affermato Perrone – La fortuna era che fosse già ricoverato da lunedì, ma nessuno si aspettava un aggravamento“. Non è la prima volta che Cecchi Gori ha a che fare con gravi problemi di salute: nel 2017 infatti l’imprenditore era stato ricoverato sempre al Policlinico Gemelli in condizioni gravi per un’ischemia celebrale, ed era stato anche in coma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata