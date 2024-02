L'iniziativa organizzata da Progetto Arca con il patrocinio del Comune meneghino

Mercoledì mattina Milano si è svegliata con Alessandro Manzoni, Leonardo da Vinci e Cristina Trivulzio di Belgioioso avvolti da grandi e calde coperte colorate. Ai piedi delle statue dei tre personaggi illustri, rispettivamente in piazza San Fedele, piazza della Scala e piazza Belgioioso, un grande pannello svela ai passanti il significato di queste singolari installazioni: ‘Saverio come da Vinci stanotte ha dormito qui. Chi vive in strada ha bisogno di tutta la nostra attenzione. Copriamo le persone più importanti della città‘. L’iniziativa, organizzata da Progetto Arca con il patrocinio del Comune di Milano, è stata presentata in piazza della Scala, ai piedi del monumento dedicato a Leonardo da Vinci, dall’assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolé, e dal presidente di Fondazione Progetto Arca, Alberto Sinigallia. “Abbiamo vestito tre statue di Milano con lo slogan ‘copriamo le persone più importanti della città. Ogni giorno circa 500 persone dormono in strada a Milano“, ha ricordato Sinigallia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata