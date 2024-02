Operazione della Gdf: riscontrata sostanza 'Lilial' nei prodotti. Denunciato imprenditore

I militari del Gruppo di Macerata hanno fatto una serie di controlli negli esercizi commerciali del territorio, intensificati anche in vista della festa di San Valentino. Le attività di polizia economico-finanziaria condotte dai Finanzieri sono state orientate, principalmente, a verificare il corretto assolvimento delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore. A seguito di una dedicata attività informativa, è emersa la posizione di una società che ha messo in vendita circa 200 confezioni di articoli di profumeria e per la cura della persona contenenti una sostanza vietata, il Lilial. In aggiunta sono stati rinvenuti oltre 250 articoli privi delle informazioni minime previste dal “Codice del Consumo”, importanti per garantire la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori.

