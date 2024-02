Così l'esponente di Riscatto Agricolo che ribadisce: "Giovedì non saremo al Circo Massimo"

“Un tavolo con il governo insieme alle associazioni di categoria, per controllare cos’hanno detto e dire anche la nostra”. Così Salvatore Fais, esponente di Riscatto Agricolo, chiarendo la prima richiesta che avanza il presidio sulla Nomentana, alle porte di Roma. Poi chiarisce che non parteciperanno alla manifestazione di giovedì indetta dal CRA di Danilo Calvani al Circo Massimo: “Staremo all’interno del nostro presidio senza partecipare, perché non dobbiamo far strumentalizzare le nostre manifestazioni e non sposiamo iniziative politiche”. La manifestazione è osteggiata per la presenza di frange di estrema destra, tanto che una parte del direttivo del CRA ha rassegnato le dimissioni in dissenso con la mancata chiusura a questi gruppi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata