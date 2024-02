Epicentri localizzati in particolare nei comuni di Langhirano e Calestano

Uno sciame sismico ha interessato nella notte la provincia di Parma, tra i comuni di Calestano e Langhirano. La scossa più forte, di magnitudo 3.4, poco dopo la mezzanotte. L’ultima registrata dall’Ingv è avvenuta poco prima della 6, con una magnitudo di 2.5, a 4 chilometri da Langhirano e ad una profondità di 20 chilometri.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata poi registrata alle ore 13.06 con epicentro in provincia di Parma dall’Ingv. L’epicentro è stato localizzato nel comune di Calestano a una profondità di 20,7 km. Da ieri mattina nella zona è in corso uno sciame sismico con epicentri localizzati in particolare nei comuni di Langhirano e Calestano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata