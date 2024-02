Lo afferma il nuovo rapporto di Legambiente 'Mal'Aria di città 2024'

Sono 18 le città fuorilegge per superamento dei limiti di smog nel 2023. E’ il dato che emerge dal nuovo rapporto di Legambiente ‘Mal’Aria di città 2024′. L’analisi dell’associazione, dedicata all’inquinamento atmosferico – polveri sottili (PM10, PM2.5) e biossido di azoto (NO2) – racconta quindi di come nell’anno appena passato ci siano state 18 città su 98 oltre la soglia giornaliera da rispettare. Il limite per le PM10 è di 35 giorni all’anno, con una media giornaliera oltre i 50 microgrammi per metro cubo. La peggiore è stata Frosinone con 70 giorni di cattiva qualità dell’aria; segue Torino con 66, Treviso con 63, Mantova, Padova, e Venezia con 62.

“Considerando che in Italia ci sono 47mila decessi prematuri all’anno a causa del PM2.5 è cruciale – avverte Legambiente – che il Governo italiano non ostacoli ulteriormente questo percorso, evitando deroghe e clausole che possano giustificare ritardi nel raggiungimento degli obiettivi”.

