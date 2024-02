Molte segnalazioni provengono da Roma, Firenze, Milano, Cagliari, Perugia, Palermo, Catania e Torino

Molti utenti Vodafone hanno segnalato dei problemi a partire dalle ore 13 e sarebbero ancora in corso. Ci sarebbero dei disservizi soprattutto per quanto riguarda i dati internet.

I problemi più segnalati riguardano per il 76% l’internet mobile e per il 10% un blackout totale. Un 14% invece non ha fatto segnalazione. Le città da dove sono stati lanciati più avvisi sono Roma, Firenze, Milano, Cagliari, Perugia, Palermo, Catania e Torino.

In una nota Vodafone comunica che il servizio è stato ripristinato alle 14.30. “Vodafone si scusa con i propri clienti che hanno avuto disservizi nel traffico voce e dati su tecnologia 4G. L’azienda comunica di essere prontamente intervenuta per il ripristino avvenuto a partire dalle 14.30” dice una nota ufficiale.

