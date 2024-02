Decisivi i filmati delle telecamere di videosorveglianza

Identificati e denunciati dai carabinieri nove minori che, la sera di sabato 27 gennaio, hanno teso un nastro ad altezza uomo all’uscita di un sottopassaggio a Settimo Torinese, poi fortunatamente tolto dal primo automobilista che è passato e ha notato il blocco. Decisiva è stata la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del Comune. I giovani hanno teso un nastro di plastica in Via Leinì, bloccando di fatto la circolazione stradale. L’attività investigativa ha permesso di accertare che i ragazzi, sempre nella stessa serata, in Via Milano avevano ostruito la strada con dei bancali di legno e in Via Schiapparelli con cinque cassonetti di plastica per la raccolta differenziata. Gli autori, con un’età compresa tra i quindici e i sedici anni, sono stati denunciati per “Interruzione di pubblico servizio e blocco stradale”.

