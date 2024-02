Lo rende noto l'Osservatorio ciclisti Asaps-Sapidata

Nel mese di gennaio sono stati 18 i ciclisti morti. Lo rende noto l’Osservatorio ciclisti Asaps-Sapidata che sottolinea che si tratta del dato più alto degli ultimi sei anni “in cui in tutto il mese di gennaio erano avvenuti meno decessi, 10 nel 2023, 11 nel 2022, 15 nel 2021, 11 nel 2020, 10 nel 2019 e 12 nel 2018″. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 i ciclisti morti in Italia sono stati 197.Delle 18 vittime di gennaio 16 erano uomini e 2 donne. Nove ciclisti avevano più di 65 anni. Tre i casi di pirateria stradale accertati a Castel Volturno, nel Casertano, da parte di un giovane che è fuggito assieme agli amici per poi presentarsi alcune ore dopo il sinistro mortale, a Borgaro Torinese, dove un 47enne è stato lasciato morire sulla strada e a Susegana nel Trevigiano. Un 90enne a Bolzano invece è stato investito da un autobus su corsia preferenziale. La Lombardia, il Veneto e la Toscana hanno già tre decessi.

