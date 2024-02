Era ricoverato in ospedale, è arrivato in Piemonte oggi

È stato spostato nel carcere di Torino Alberto Scagni, condannato per aver ucciso la sorella Alice a Genova il primo maggio 2022. Lo confermano fonti qualificate a LaPresse. Scagni sarebbe arrivato già oggi intorno alle 12. A novembre Scagni aveva subito un pestaggio nel carcere di Sanremo dove si trovava, ed era finito in ospedale. Negli ultimi giorni si trovava al San Martino di Genova. Sequestrato e torturato per ore dai compagni di cella, era finito in coma. Ora è stato spostato per la terza volta (inizialmente si trovava in carcere a Genova).

