Le parole di Marcello Viola in merito alle indagini: "Serve serenità e ragionare sul piano tecnico"

La Gip di Milano, Daniela Cardamone, ha comunicato che il Comune di Milano deve disporre la “sospensione delle attività” su grattacieli e cantieri ritenuti abusivi e ha “90 giorni” per “provvedere alla demolizione delle opere” oppure acquisire gratuitamente i terreni per sanare la situazione. In merito a questa situazione si è espresso il procuratore capo del capoluogo lombardo, Marcello Viola. “Noi facciamo indagini quasi sempre su segnalazione di altri, su esposti e su denunce e verifichiamo rispetto alla legge. Operiamo per esercitare il controllo di legalità che ci attribuisce la legge. Non c’è cortocircuito o contrasto nel senso che si dice”, ha affermato Viola a margine dell’incontro ‘La Ripartenza’, organizzato da Nicola Porro, nella città meneghina.

Sulle preoccupazioni esposte dai funzionari del settore urbanistico del Comune ha poi aggiunto: “Non credo che ci sia da dire nulla, noi effettuiamo i nostri accertamenti nell’ambito dei procedimenti per verificare rispetto alla legge. Serve serenità e ragionare sul piano squisitamente tecnico”.

Sull’incontro avuto negli scorsi giorni con l’assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi, il procuratore capo ha spiegato che “è stato uno scambio di opinioni, di idee giusto sui temi della interpretazione di questa norma che sono molto complessi. Si incrociano competenze diverse, per cui bisognerà vedere. Ancora è presto per fare ragionamenti”.

